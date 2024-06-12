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Сельское хозяйство и зеленую энергетику обсудили премьер Молдовы и глава Минтруда Австрии

Представители правительств Молдовы и Австрии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Источник: Известия

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Европейский путь Республики Молдова, укрепление двусторонних торгово-экономических отношений и возможности их расширения в сферах сельского хозяйства и зеленой энергетики обсудили премьер-министр Дорин Речан и глава Министерства труда и экономики Австрии Мартин Кохер.

Речан отметил высокий конструктивный уровень партнерства между Молдовой и Австрией, подчеркнув, что нынешние приоритеты правительства связаны с созданием условий, необходимых для устойчивого экономического роста, повышения качества жизни граждан, сохранения мира и стабильности в стране.

«Мы хотим воплотить в жизнь на благо граждан как можно больше молдавско-австрийских проектов, ориентированных на цифровизацию, инновации, энергоэффективность, зеленую экономику и защиту окружающей среды», — заявил молдавский премьер на встрече.

Встреча молдавского премьера с министром труда и экономики Австрии проходила в рамках конференции по восстановлению Украины в Берлине.

сельское хозяйство