Венгрия не примет участие в помощи НАТО Киеву

Столтенберг подчеркнул, что «принимает позицию Венгрии». «Мы согласовали модальности неучастия Венгрии в оказании помощи Украине: венгерский персонал не будет участвовать в этой деятельности и венгерские средства не будут использованы для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противостоять этим усилиям, позволяя тем самым всем союзникам двигаться вперед. И он подтвердил, что Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства в рамках НАТО», — добавил он.