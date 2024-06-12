Венгрия не примет участие в помощи НАТО Киеву

«Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.
Столтенберг подчеркнул, что «принимает позицию Венгрии». «Мы согласовали модальности неучастия Венгрии в оказании помощи Украине: венгерский персонал не будет участвовать в этой деятельности и венгерские средства не будут использованы для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противостоять этим усилиям, позволяя тем самым всем союзникам двигаться вперед. И он подтвердил, что Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства в рамках НАТО», — добавил он.
По словам генсека, на саммите НАТО