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Венгрия не примет участие в помощи НАТО Киеву

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет принимать участие в усилиях Североатлантического альянса по помощи Украине, но не будет блокировать соответствующие решения НАТО на саммите в июле.

«Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Столтенберг подчеркнул, что «принимает позицию Венгрии». «Мы согласовали модальности неучастия Венгрии в оказании помощи Украине: венгерский персонал не будет участвовать в этой деятельности и венгерские средства не будут использованы для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противостоять этим усилиям, позволяя тем самым всем союзникам двигаться вперед. И он подтвердил, что Венгрия продолжит выполнять все свои обязательства в рамках НАТО», — добавил он.

По словам генсека, на саммите НАТО 9—11 июля в Вашингтоне должны быть согласованы два решения — по долгосрочной финансовой помощи Украине и по усилению роли НАТО в координации военных поставок Киеву, что приведет к тому, что ситуация для Киева будет более предсказуемой. Он в очередной раз подчеркнул, что все, что делает НАТО, направлено на предотвращение конфликта с Россией.