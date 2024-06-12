Ирина Влах обратилась к представителям дипломатического корпуса: Вы обязаны обеспечить необходимые условия проведения в Молдове свободных и справедливых выборов!

Вы представляете страны, которые не понаслышке знают, что такое демократия и насколько важно, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Для меня было бы неприемлемым просить вас вмешиваться во внутренние дела суверенного и независимого государства Республики Молдова. Но, в то же время, я призываю вас внимательно следить за создавшейся ситуацией и, используя законные рычаги, которые есть у вас в распоряжении, высказаться по данному вопросу. Нынешние власти давно уже не слушают, что говорят и думают граждане Республики Молдова, но внимательно прислушивается к тому, что говорят представители дипломатического корпуса. Своей чётко сформулированной позицией вы действительно могли бы заставить их отказаться от намерения фальсифицировать выборы. Вы действительно могли бы заставить их пересмотреть своё поведение и сделать то, что они обязаны сделать — обеспечить необходимые условия проведения в Молдове свободных и справедливых выборов! И первым шагом в этом направлении должна стать смена состава ЦИК.