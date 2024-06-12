Ирина Влах обратилась к представителям дипломатического корпуса: Вы обязаны обеспечить необходимые условия проведения в Молдове свободных и справедливых выборов!

Уважаемые представители дипломатического корпуса!
Как вам известно, 20 октября 2024 года в Республике Молдова состоятся президентские выборы и референдум по вопросу интеграции РМ в ЕС. Уже на данном этапе можно с уверенностью утверждать, что запланированные выборы не соответствуют необходимым условиям, чтобы считаться свободными и справедливыми. Помимо того, что власти устанавливают правила игры по своему усмотрению, существуют также серьёзные опасения относительно корректной работы Центральной избирательной комиссии.
На предыдущих всеобщих местных выборах (5 и 19 ноября 2023 года) Центральная избирательная комиссия продемонстрировала отсутствие профессионализма, независимости и объективности. Будучи под полным контролем представителей Партии «Действие и солидарность», ЦИК сделал всё возможное, чтобы создать власти более благоприятные условия и ущемить оппозицию. Стоит отметить, что авторитетная международная организация ОБСЕ/БДИПЧ в своем финальном отчете по итогам всеобщих местных выборов впервые в истории Республики Молдова рекомендовала полностью заменить состав Центральной избирательной комиссии, причём сделать это до президентских и парламентских выборов. По сути, наблюдатели от ОБСЕ прямо указали, что нынешний состав ЦИК не способен организовать свободные и справедливые выборы в Республике Молдова. К сожалению, власти проигнорировали это серьезное предупреждение, как и мой недавний призыв о необходимости смены состава ЦИК. Таким образом, те, кто сегодня представляет власть в Республике Молдова, косвенно подтвердили, что их устраивает нынешний состав ЦИК и, скорее всего, с помощью комиссии они будут фальсифицировать выборы.
Уважаемые представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе!
Вы представляете страны, которые не понаслышке знают, что такое демократия и насколько важно, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Для меня было бы неприемлемым просить вас вмешиваться во внутренние дела суверенного и независимого государства Республики Молдова. Но, в то же время, я призываю вас внимательно следить за создавшейся ситуацией и, используя законные рычаги, которые есть у вас в распоряжении, высказаться по данному вопросу. Нынешние власти давно уже не слушают, что говорят и думают граждане Республики Молдова, но внимательно прислушивается к тому, что говорят представители дипломатического корпуса. Своей чётко сформулированной позицией вы действительно могли бы заставить их отказаться от намерения фальсифицировать выборы. Вы действительно могли бы заставить их пересмотреть своё поведение и сделать то, что они обязаны сделать — обеспечить необходимые условия проведения в Молдове свободных и справедливых выборов! И первым шагом в этом направлении должна стать смена состава ЦИК.
Уважаемые дамы и господа!
Я точно знаю, что граждане Республики Молдова ценят вашу поддержку и то, что вы являетесь надёжными партнерами в продвижении демократии. Они также оценят, если вы сделаете всё возможное, чтобы в Республике Молдова была побеждена диктатура, которую насаждает режим Майи Санду, и вновь восторжествовала демократия. Осенние выборы могут стать первым шагом к возвращению Республики Молдова на путь нормального развития.
С уважением, Ирина Влах.
Председатель Ассоциации «Платформа Молдова».
Источник: infotag.md.