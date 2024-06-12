Молдавия и Россия сохранят добрые отношения, заявил Шор

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Молдавия и Россия сохранят добрые отношения и самое тесное сотрудничество, так как доказали, что их дружба способна преодолеть любые испытания, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем поздравлении с Днем России в Telegram-канале.
«Мы были и остаемся братскими народами. И видим огромную поддержку России. Для нас это очень важно. Уверен, мы навсегда сохраним наши добрые отношения и самое тесное сотрудничество. Вместе мы сможем создать будущее, полное мира, процветания и взаимопонимания… Мы вместе доказали, что настоящие дружба и братство способны преодолеть любые испытания», — написал Шор.
По его словам, Россия и Молдавия связаны неразрывными нитями общей истории, культуры, ценностей. «На протяжении десятилетий наши народы шли рука об руку, поддерживая друг друга в самые трудные времена. Одной большой сплоченной страной мы победили в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.