Беспрозванных пообещал проверить, почему продукты в Калининграде дороже, чем в Москве

В 2022 году экс-губернатор Антон Алиханов сравнивал цены на местные продукты в Калининграде и Москве. По его словам, в столице товары, которые производят в нашем регионе, стоят дороже. «Я сам недавно это проверял, причём в один и тот же период смотрел цены на нашу калининградскую продукцию у нас и в Москве. В Москве она дороже, в силу логистики, только если там проходят какие-то акции, распродажи специальные — тогда, может быть, где-то в Москве бывает дешевле наша продукция. Но у нас акции тоже проводятся. Поэтому говорить о том, что наша продукция где-то дешевле, это не так», — отмечал Алиханов.