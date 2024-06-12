Врио губернатора Алексей Беспрозванных пообещал проверить, почему продукты в Калининграде дороже, чем в Москве. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Надо проанализировать существующий рынок с точки зрения продовольственной безопасности. Вот говорят: здесь некоторые продукты дороже, чем в Москве. Что я точно сделаю, так это проверю, почему они настолько дорогие, особенно те, что производятся в Калининградской области, — заявил Беспрозванных.
Годовая инфляция в Калининградской области регулярно превышает показатели по Северо-Западу и в целом по России. На стоимость товаров влияет логистика, удорожание затрат на их производство и другие факторы. По данным Центробанка, в апреле темп роста цен на продовольствие в регионе вырос на 10,24% (в среднем по России — 7,84%).
В 2022 году экс-губернатор Антон Алиханов сравнивал цены на местные продукты в Калининграде и Москве. По его словам, в столице товары, которые производят в нашем регионе, стоят дороже. «Я сам недавно это проверял, причём в один и тот же период смотрел цены на нашу калининградскую продукцию у нас и в Москве. В Москве она дороже, в силу логистики, только если там проходят какие-то акции, распродажи специальные — тогда, может быть, где-то в Москве бывает дешевле наша продукция. Но у нас акции тоже проводятся. Поэтому говорить о том, что наша продукция где-то дешевле, это не так», — отмечал Алиханов.