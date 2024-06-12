Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам в День России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручили паспорта 17 юным нижегородцам в День России, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Мероприятие состоялось 12 июня, в День России, на главной сцене праздника на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
«Сегодня важнейший день в вашей жизни, вы получили паспорта в замечательный праздник всей нашей страны и всех наших граждан. Для вас это день перехода из детства во взрослую жизнь. Получение паспорта — знаковое событие, великая честь, это дополнительные права, но еще и обязанности гражданина Российской Федерации, огромная ответственность. Надо нести звание гражданина России с честью и делать так, чтобы в вас видели образец любви к своему Отечеству, образец служения, патриотизма. Перефразировав Максима Горького, я бы сказал: “Гражданин России — это звучит гордо!”.
Он подчеркнул, что Нижний Новгород — это опорный промышленный, индустриальный, научный и духовный центр страны.
«Всем этим мы обязаны нашим предкам. Благодаря им Россия — величайшая страна с величайшими традициями, которыми мы можем гордиться. И задача нынешних подростков — соответствовать славе и достижениям прошлого. Желаю всем, кто получил сегодня паспорт, продолжать добиваться своих целей, ставить высокую планку, радоваться тому, что вы живете в России. Любите свою Родину! Верных друзей вам, больших успехов, побед во всем!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижегородцы, получившие паспорта на главной площади города, — это активисты «Движения первых», отличники учебы, участники и победители региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей, спортсмены, обладатели знаков отличия ГТО, участники научно-практических конференций, наставники Всероссийской программы «Орлята России», участники нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также паспорта получили ребята из семей участников специальной военной операции.
«Гордимся нашим молодым поколением, которое с ранних лет проявляет любовь к Родине, на своем примере показывает, что такое патриотизм. Уверен, что получение паспорта Российской Федерации — это не только большая честь для каждого из ребят, но и новые возможности для преумножения достижений нашей страны».
Торжественное мероприятие состоялось в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России», которую реализует «Движение первых» при участии нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Программа «Мы — граждане России» стала традиционной. Как отметили ее участники, получить свой паспорт в такой обстановке — важное событие для тех, кто только начинает свой путь во взрослую жизнь.
«Каждый, кто сегодня получил свой главный документ, на протяжении нескольких лет активно проявлял себя в учебе, спорте, общественной деятельности. Им всего по 14 лет, но если взглянуть на их биографию, то останешься под большим впечатлением. Мы благодарим региональное правительство за поддержку таких талантливых ребят».
Также 12 июня 2024 года паспорта вручались в Нижегородском государственном художественном музее. В числе получивших главный документ — активисты «Движения первых» и Нижегородской лиги клубов «Большой перемены», участники регионального «Совета первых» Нижегородской области и другие дети, отличившиеся в различных сферах деятельности. В НГХМ паспорта вручали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр образования и науки Михаил Пучков, министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.