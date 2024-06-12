Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам в День России

«Сегодня важнейший день в вашей жизни, вы получили паспорта в замечательный праздник всей нашей страны и всех наших граждан. Для вас это день перехода из детства во взрослую жизнь. Получение паспорта — знаковое событие, великая честь, это дополнительные права, но еще и обязанности гражданина Российской Федерации, огромная ответственность. Надо нести звание гражданина России с честью и делать так, чтобы в вас видели образец любви к своему Отечеству, образец служения, патриотизма. Перефразировав Максима Горького, я бы сказал: “Гражданин России — это звучит гордо!”.