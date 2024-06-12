FT узнала о планах США ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России

Ожидается, что на этой неделе Минфин США расширит программу вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими лицами, попавшими под ограничения, пишет Financial Times.
По данным газеты, декабрьский указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях охватывал около 1200 российских подсанкционных организаций, за связи с которыми грозили рестрикции. Вашингтон собирается увеличить этот список до более чем 4,5 тыс. — в него войдут и организации, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине, сообщает FT.
Принятый в декабре 2023 года указ позволяет Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России.
После этого несколько китайских государственных банков отказались принимать платежи из России от подсанкционных организаций, несколько более мелких финорганизаций перестали обрабатывать даже юаневые платежи и от остальных российских юрлиц, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за электронику. Турецкие банки тоже начали ужесточать условия для российских клиентов и закрывать счета российским компаниям.
В конце апреля The Wall Street Journal сообщила о планах США ввести санкции против китайских банков из-за работы с Россией. МИД Китая возразил против нарушения права Пекина на торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию.
9 июня Reuters написал, что страны G7 (Великобритания, Канада, США, Франция, Германия, Италия и Япония) после саммита их лидеров
Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике сообщает, что в нем содержится призыв к Китаю прекратить поддерживать Россию в обеспечении военной операции на Украине. В Белом доме заявили, что по итогам саммита ожидаются новые санкции против России и меры экспортного контроля.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными.