FT узнала о планах США ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России

По данным газеты, декабрьский указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях охватывал около 1200 российских подсанкционных организаций, за связи с которыми грозили рестрикции. Вашингтон собирается увеличить этот список до более чем 4,5 тыс. — в него войдут и организации, санкции против которых вводились не в связи с военной операцией на Украине, сообщает FT.