Экс-главу Минобороны Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи МиГ Украине

Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что Конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.