Экс-главу Минобороны Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи МиГ Украине

«Конечно, Министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы. — Прим. ред.). <…> Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с Конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — сказал он журналистам.
Калиняк добавил, что за поставку самолетов Словакия не получила никаких денег, при этом замены им нет, а страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.
Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что Конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.
Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.
Всего Братислава оказала военную помощь киевскому режиму на 680 миллионов евро. Осенью 2023-го, с приходом к власти правительства Фицо, поставки вооружений из государственных ресурсов прекратились. Как указал премьер, отправка истребителей стала грубым нарушением норм Конституции республики.
Кроме того, он раскритиковал предыдущий кабмин за передачу ВСУ вполне функционирующей системы ПВО С-300, поскольку «совершенно непонятно», как Братислава будет решать вопрос с противовоздушной обороной в ближайшие годы.