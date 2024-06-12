Генштаб: ВС Беларуси готовы к применению специального ядерного оружия

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко рассказал, как проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил совместно с Россией.
По сообщению белорусского военного ведомства, оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили спецбоеприпасы и заступили на боевое дежурство по назначенным целям. Подобные действия выполнила и авиация.
«Все организационные и технические моменты отрабатываются в четком взаимодействии с нашими российскими коллегами и совместно с ними».
По его словам, подразделения выполнили учебно-боевые задачи с достоинством и честью, все контрольные нормативы отработаны четко, без суеты.
«Я удовлетворен работой наших расчетов, наших летчиков, нашего инженерно-технического состава», — сказал генерал-майор.
Начальник Генштаба ВС Беларуси пояснил, что подобные тренировки по применению НЯО — это один из способов повышения готовности и потенциала вооруженных сил республики.
«Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — заключил он.!