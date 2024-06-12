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Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы

ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. Так, в гавань зашел спасательный буксир «Николай Чикер».

Источник: © РИА Новости

В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.

Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.

В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.