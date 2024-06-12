«Яблоко» выдвинуло на пост губернатора юриста-правозащитника

Морозову 48 лет. Он — действующий член Специализированной коллегии адвокатов Калининграда. Морозов работал с общественным активистом Игорем Барышниковам из Советска, которого в 2023 году осудили на 7,5 лет колонии общего режима по статье о распространении фейков о российских вооружённых силах. Он также был адвокатом члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, которого поместили на «принудительное» лечение в психиатрическую больницу на второй день президентских выборов в марте 2024 года.