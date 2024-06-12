Речан призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову

Главной темой беседы стали совместные проекты двух стран, а также на приоритеты Молдовы на пути вступления в Европейский союз. При этом молдавский премьер призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову, в том числе для ускорения процесса восстановления Украины.