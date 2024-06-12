Речан призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Возможности расширения молдавско-немецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудили премьер-министр Дорин Речан и министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце на полях конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Берлине.
Речан в частности отметил, что расширение авиасообщения между Молдовой и ФРГ способствует развитию доступности и укреплению связей для граждан двух государств.
Главной темой беседы стали совместные проекты двух стран, а также на приоритеты Молдовы на пути вступления в Европейский союз. При этом молдавский премьер призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову, в том числе для ускорения процесса восстановления Украины.
Германия в 2023 году заняла пятое место в числе крупнейших торговых партнеров Молдовы. В то же время более 400 отечественных компаний стали объектами немецких инвестиций, общий вклад которых составляет 894 миллиона леев.