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Речан призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову

Премьер Молдовы провел встречу с министром экономического сотрудничества и развития Германии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Возможности расширения молдавско-немецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудили премьер-министр Дорин Речан и министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце на полях конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Берлине.

Речан в частности отметил, что расширение авиасообщения между Молдовой и ФРГ способствует развитию доступности и укреплению связей для граждан двух государств.

Главной темой беседы стали совместные проекты двух стран, а также на приоритеты Молдовы на пути вступления в Европейский союз. При этом молдавский премьер призвал немецкие компании наращивать инвестиции в Молдову, в том числе для ускорения процесса восстановления Украины.

Германия в 2023 году заняла пятое место в числе крупнейших торговых партнеров Молдовы. В то же время более 400 отечественных компаний стали объектами немецких инвестиций, общий вклад которых составляет 894 миллиона леев.