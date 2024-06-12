Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока «Победа» Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока «Победа». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
«Вместе с соратниками по блоку “Победа” я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы».
Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. «Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда», — подчеркнула Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.