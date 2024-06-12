Минэкономики: есть претензии к ряду госпрограмм

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Более 33 миллиардов долларов экспортной выручки получено за последние три года, благодаря различным госпрограммам, сообщил журналистам министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь, передает корреспондент Sputnik.
По словам главы ведомства, на госпрограммы приходится 82% бюджетных затрат.
«…Есть вопросы и претензии к ряду госпрограмм, которые у нас сегодня среднеэффективные», — добавил Чеботарь.
Он пояснил, что вопросы есть по цифровизации, по агробизнесу.
«…Будем ставить задачи по полному наполнению в рамках программы тех поручений, которые дал президент при проведении соответствующего совещания с нашими аграриями», — отметил министр.
Плюсы госпрограмм
Глава Минэкономики привел и некоторые положительные стороны госпрограмм.
Так, во многих населенных пунктах улучшилось качество питьевой воды. За три года построено более 500 станций обезжелезивания, свыше 30 очистных сооружений.
Поддержку получили более 550 субъектов малого и среднего бизнеса. Дополнительно создано 700 рабочих мест.
«Все это результаты и эффективность реализации каждой из программ», — констатировал Чеботарь.
Отставание
С другой стороны, есть проблемы с освоением средств, хотя, по словам министра, дисциплина здесь повышается.
«Мы это отмечаем, потому что накручиваем соответствующих заказчиков госпрограмм и исполнителей мероприятий. Но, конечно, отставание фиксируем. Например, по той же программе цифровизации…», — сказал он.
Кроме того, некоторые регионы не успевают выделять часть субсидий на поддержку предпринимательства.
Министр экономики участвует 12 июня в заседание президиума Совмина. Тема — эффективность реализации госпрограмм в 2021—2023 годах.