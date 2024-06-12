Губернатор Александр Гусев торжественно вручил паспорта талантливым 14-летним воронежцам

В среду, 12 июня, губернатор Александр Гусев торжественно вручил паспорта Российской Федерации 14-летним воронежцам.
В мероприятии также приняли участие председатель областной думы Владимир Нетесов, вице-губернатор Дмитрий Маслов, заместитель председателя регионального правительства Олег Мосолов и руководитель управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев.
Вручение прошло в правительстве региона. Торжественное событие приурочили сразу к двум праздничным датам — Дню России и Дню образования Воронежской области, которой 15 июня исполняется 90 лет. Паспорта получили 19 школьников. Все они успешно окончили седьмой класс. Ребята хорошо учатся и, помимо школы, профессионально занимаются спортом, музыкой, танцами, художественным творчеством, играют в театральных объединениях и занимаются программированием. Многие из них — волонтеры «Движения Первых» и подопечные образовательного центра «Орион». Перед торжественным вручением паспортов школьники произнесли текст присяги гражданина Российской Федерации. Александр Гусев поздравил школьников со вступлением во взрослую ответственную жизнь, а также с Днем России и предстоящим 90-летием со дня образования Воронежской области. — Сегодня важное и приятное событие — вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Этот документ еще больше сближает каждого человека с нашей великой Родиной, вдохновляет нас на самые благородные поступки. Надеюсь, в вашем случае так и произойдет, — отметил Александр Гусев.
Глава региона добавил, что в правительстве Воронежской области традиционно вручают государственные и областные награды воронежцам, которые отличились в труде и общественном служении.
— И то, что вы здесь получаете паспорта, — в своем роде награда за успехи, которые вы достигли. Несмотря на ваш юный возраст, вы хорошо проявили себя в спорте, творчестве, общественной деятельности. Вы доказали, что обладаете огромным потенциалом, и я уверен, что вы сможете использовать его во благо своей семьи и своей страны. От каждого из вас зависит будущее Отечества. Вам предстоит сделать его еще сильнее, краше, благополучнее. Сегодня ваша главная задача — получить необходимые знания, стремиться к максимальной самореализации. Я не сомневаюсь, что у вас все получится, — заметил Александр Гусев.
Губернатор также добавил, что перед ребятами открываются отличные перспективы для воплощения самых смелых идей и жизненных планов. — Я надеюсь, что эти идеи и планы связаны с Воронежской областью. Мы заинтересованы, чтобы в развитии нашего региона принимало участие как можно больше умных и талантливых людей. Чтобы они оставались жить на нашей Воронежской земле, — подчеркнул Александр Гусев. С Днем России и получением паспортов ребят поздравил и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Он выразил благодарность родителям школьников, а ребятам пожелал удачи, успехов и достижения всех поставленных целей.
— Хочу пожелать, чтобы каждый из вас осуществил свою мечту. Я уверен, что все вы — патриоты нашей великой России и нашей любимой Воронежской области. Свою энергию, свой талант и свой опыт вы будете вкладывать в развитие нашего региона, — обратился к школьникам Владимир Нетесов.
Корреспонденты РИА «Воронеж» побеседовали с двумя школьниками и их родителями. Ксения Попова на вручение паспорта пришла с мамой Мариной. Ксюша учится в школе № 102 и перешла в восьмой класс. Девочка — отличница. Помимо учебы в школе, увлекается ландшафтным дизайном, рисует, участвует в конкурсах по проектной деятельности, а еще — помогает маме по дому.
— Для меня получение паспорта — это новый этап в жизни, новая ответственность и новые возможности, — отметила Ксения. По словам Марины Поповой, чтобы ребенок смог реализовать свой творческий потенциал, родителю важно его чувствовать, понимать и быть с ним «на одной волне».
— Ребенку нужно дать возможность саморазвития. Ксюша шесть лет занималась спортивными и бальными танцами, занимала призовые места. Но в какой-то момент дочь решила, что танцы — это не ее. Я увидела, что ребенок рисует — чертит проекты домов, улиц, ландшафтного дизайна. Ксюша собирается развиваться по этому пути. Думаю, что ребенок должен заниматься тем делом, которое его увлекает, получать от жизни удовольствие, — отметила Марина Попова.
Паспорт впервые получил и учащийся школы № 48 Федор Шашурин. Родители парня начали водить его в бассейн с двух лет. Сейчас юноша — многочисленный призер всероссийских соревнований и обладатель золотых медалей. Кроме того, Федя — кандидат в мастера спорта, член сборной Воронежской области по плаванию и единственный 14-летний воронежец, входящий в сборную России по плаванию.
— У сына более 500 медалей, в их числе — почти 300 золотых. У Феди каждый день по две тренировки. Сын каждый день встает в пять утра, в шесть часов выходит на первую тренировку. После нее идет в школу, а после школы бежит на вторую тренировку. Домой Федя приходит только в шесть вечера. При этом успевает делать уроки и очень хорошо учится в школе. Сейчас он по программе «Я стану чемпионом» ездит в Волгоград, тренируется в сборной России по плаванию. Федя — наша с мужем гордость, — рассказала мама юноши Ирина Конда.
Федя поделился, что очень рад тому, что наконец получил российский паспорт.