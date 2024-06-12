Губернатор Александр Гусев торжественно вручил паспорта талантливым 14-летним воронежцам

— И то, что вы здесь получаете паспорта, — в своем роде награда за успехи, которые вы достигли. Несмотря на ваш юный возраст, вы хорошо проявили себя в спорте, творчестве, общественной деятельности. Вы доказали, что обладаете огромным потенциалом, и я уверен, что вы сможете использовать его во благо своей семьи и своей страны. От каждого из вас зависит будущее Отечества. Вам предстоит сделать его еще сильнее, краше, благополучнее. Сегодня ваша главная задача — получить необходимые знания, стремиться к максимальной самореализации. Я не сомневаюсь, что у вас все получится, — заметил Александр Гусев.