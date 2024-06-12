Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева

«ПДС (Партия “Действие и солидарность” — ред.) лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту. Я удивилась, когда меня сегодня легко отпустили из аэропорта без досмотра, без допроса. А оказывается, у них была цель, чтобы на сегодняшнем заседании я была одна, оставить меня без защитника. Разве в этом заключается правосудие?».