Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в среду, что ее адвоката на протяжении нескольких часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из России.
По ее словам, из-за этого она лишена защитника в суде, который начнется в эти минуты в одной из районных судебных инстанций в Кишиневе.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока «Победа» после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока «Победа», она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать.
«ПДС (Партия “Действие и солидарность” — ред.) лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту. Я удивилась, когда меня сегодня легко отпустили из аэропорта без досмотра, без допроса. А оказывается, у них была цель, чтобы на сегодняшнем заседании я была одна, оставить меня без защитника. Разве в этом заключается правосудие?».
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии «Шор». Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.