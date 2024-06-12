В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области

По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. «Самое главное — быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность», — сказал он.