В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом», — приводит слова Вольфовича госагентство Белта.
По его словам, на них оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности.
«Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности», — сказал госсекретарь Совбеза.
Он сообщил, что алгоритм действий отработан.
«Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства».
По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. «Самое главное — быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность», — сказал он.