Касым-Жомарт Токаев встретился с главой BNK Financial Group

Ранее сообщалось, ещё один банк может появиться в Казахстане. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Акорде после переговоров с президентом Южной Кореи. Казахстан и Республики Корея готовы наращивать двустороннее сотрудничество. Сегодня по итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны ряд документов.