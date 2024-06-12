Армения выйдет из ОДКБ

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс (ОДКБ — прим.), члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», — сказал Пашинян в парламенте. Его цитирует ТАСС.
В ответ на эти слова один из оппозиционных депутатов сделал замечание: «Выйдите тогда из этого союза».
«Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь», — ответил Пашинян.
Напомним, Армения заморозила участие в ОДКБ. Об этом стало известно в феврале текущего года.
Тогда Пашинян заявил: «По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021—2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре».
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Провозглашаемые цели: «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».
Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.