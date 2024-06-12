Вячеслав Федорищев встретился с главными редакторами самарских изданий

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает знакомиться с регионом. 12 июня он встретился с представителями самарских изданий.
— Обсудили подходы к развитию региона. Благодарен коллегам за то, что обозначили ряд проблем, о которых я либо еще не знал, либо не имел полной информации, — отметил Вячеслав Федорищев.
Также врио губернатора подчеркнул, что подобные встречи с главными редакторами изданий и местными жителями планирует проводить на постоянной основе. Напомним, недавно Вячеслав Федорищев пообщался с сотрудниками одного из самарских предприятий.