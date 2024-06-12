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Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью уже завтра

Запретные меры будут распространены на 60-километровый участок польской границы, которые фактически закроет всю Беловежскую пущу кроме самой Беловежи.

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Буферная зона вводится на границе с Беларусью, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел и администрации Польши.

«Документ направлен на публикацию в Законодательном вестнике. Распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня».

уточнили в польском ведомстве.

В распоряжении, которое подписал глава МВД Томаш Семоняк, говорится о введении запрета на пребывании на границе с Беларусью. Запрет польских властей затрагивает участок границы общей протяженностью в 60 километров.

На участке длиною в 44 километра запрет действует на расстоянии в 200 метров от границы, а на отрезке протяженностью в 16 километров -два километра от границы.

Буферная зона должна охватить более 20 населенных пунктов в Подляском воеводстве. Таким образом, будет закрыта большая часть польской Беловежской пущи. Запрет на нахождение в буферной зоне будет действовать 90 дней, но в любой момент его смогут продлить.

Польские власти уверяют, что нововведения не повлияют на быт местных жителей.