Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью уже завтра

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Буферная зона вводится на границе с Беларусью, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел и администрации Польши.
«Документ направлен на публикацию в Законодательном вестнике. Распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня».
В распоряжении, которое подписал глава МВД Томаш Семоняк, говорится о введении запрета на пребывании на границе с Беларусью. Запрет польских властей затрагивает участок границы общей протяженностью в 60 километров.
На участке длиною в 44 километра запрет действует на расстоянии в 200 метров от границы, а на отрезке протяженностью в 16 километров -два километра от границы.
Буферная зона должна охватить более 20 населенных пунктов в Подляском воеводстве. Таким образом, будет закрыта большая часть польской Беловежской пущи. Запрет на нахождение в буферной зоне будет действовать 90 дней, но в любой момент его смогут продлить.
Польские власти уверяют, что нововведения не повлияют на быт местных жителей.