Южная Корея откроет банк в Казахстане

Однако в перечне Национального банка о сведениях микрофинансовых организаций на 1 апреля 2024 года МФО «БиЭнКей Финанс Казахстан» все еще значится ТОО. Его активы составляют 20,3 миллиарда тенге, в то же время обязательства равняются 12,9 миллиарда тенге.