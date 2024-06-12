Южная Корея откроет банк в Казахстане

АСТАНА, 12 июня — Sputnik. BNK Finance Kazakhstan планируют сделать упор на финансирование малого и среднего бизнеса, сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
На какую сумму подпишут соглашения Казахстан и Корея — глава «Самрук-Казына».
Однако на каких процентах будут выданы кредиты, это зависит от банка и от их маркетинговой политики, уточнил Сулейменов в кулуарах Казахстанско-корейского бизнес-форума.
«Заходя на казахстанский рынок, они захотят конкурировать, поэтому мы надеемся, что предложат выгодные проценты и продукты», — добавил он.
По словам Сулейменова, BNK Financial Group — корейская финансовая группа, включающая Busan Bank, Kyongnam Bank и несколько финансовых компаний является одной из крупнейших организации в Южной Кореи.
«У него под управлением 110 миллиардов активов. В Казахстане они присутствуют в виде микрофинансовой организации (МФО), она сейчас на 13-м месте среди всех», — подчеркнул глава Нацбанка.
Мы надеемся, продолжил он, что к концу года в Казахстане появится 22-й банк второго уровня.
«Банк второго уровня — это совершенно другой уровень, они могут привлекать депозиты, кредитовать юридически физические лица, выпускать ценные бумаги, полноценно участвовать в платежном обороте», — пояснил он.
Генеральный директор BNK Capital Ким Сон Джу в кулуарах бизнес-форума заверил, что банк будет предоставлять конкурентоспособные процентные ставки на основе опыта в кредитовании МСБ.
«Также мы будем служить мостом для корейских компаний, выходящих на рынок Казахстана», — сказал Ким Сон Джу в кулуарах бизнес-форума.
Как микрофинансовая организация BNK Capital присутствует на казахстанском рынке с 2021 года.
В середине марта МФО объявило о смене организационно-правовой формы с товарищества с ограниченной ответственностью на акционерное общество.
Однако в перечне Национального банка о сведениях микрофинансовых организаций на 1 апреля 2024 года МФО «БиЭнКей Финанс Казахстан» все еще значится ТОО. Его активы составляют 20,3 миллиарда тенге, в то же время обязательства равняются 12,9 миллиарда тенге.
Всего в Казахстане 21 банк второго уровня, из них восемь с иностранным участием.
Утром 12 июня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.