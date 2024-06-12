В Молдавии депутатов блока «Победа» могут лишить иммунитета, заявила Таубер

Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока «Победа» после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока «Победа», она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. Однако ее адвоката еще удерживают в аэропорту, и в связи с этим перенесен суд, который должен был состояться в эти минуты в одной из инстанций в Кишиневе по делу Гуцул о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор».