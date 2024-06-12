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Вячеслав Федорищев завел страницу «Вконтакте»

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев завел страницу в соцсети «Вконтакте». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы давно говорили про открытость нашего общения, обратную связь. Настроили. Добро пожаловать — моя личная страница ВКонтакте. Жду ваших мнений, суждений и указаний. Будем работать!», — сообщил он.

В приветственном посте он рассказал, что продолжает изучать регион.

«Уважаемые жители Самарской области! Почти две недели прошло с момента, как по поручению президента Владимира Путина я возглавил регион. Изучаю нашу замечательную область: в обсуждениях с коллегами из правительства, с журналистами (сегодня как раз встретился с главредами региональных СМИ), но главное — в общении с вами», — отметил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: прямой разговор с жителями нужен, и связь эта должна быть «как можно более частой и плотной».

На площадке «Вк» врио губернатора планирует делиться самой актуальной информацией, планами, решениями.

«И конечно, буду обращаться к вам, дорогие жители, за оценкой и мнениями. Комментарии открыты — пишите! Все будем изучать и анализировать! На связи!», — пригласил он к общению.

За первые полчаса после публикации первый пост Вячеслава Федорищева набрал около 150 комментариев от жителей. Самарцы уже поделились с врио главы региона точечными проблемами, связанными с системой здравоохранения, уборкой мусора, транспортом, неработающими ливневками и т. д.