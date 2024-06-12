Вячеслав Федорищев завел страницу «Вконтакте»

«Уважаемые жители Самарской области! Почти две недели прошло с момента, как по поручению президента Владимира Путина я возглавил регион. Изучаю нашу замечательную область: в обсуждениях с коллегами из правительства, с журналистами (сегодня как раз встретился с главредами региональных СМИ), но главное — в общении с вами», — отметил он.