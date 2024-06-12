NYT: власти Украины планируют приватизировать около 20 госкомпаний

Министр экономики Украины Алексей Соболев подтвердил газете планы по приватизации и сказал, что сейчас властям «нужны другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной».
Среди крупных активов, выставляемых на продажу, — гостиница «Украина» и горно-химическая компания United Mining and Chemical Company (UMCC). Стартовая цена гостиницы — $25 млн. Цена UMCC — $100 млн. Продать компанию трижды пытались и до начала 2022 года, тогда причиной отмены аукционов стали пандемия и отсутствие участников. UMCC, как отмечает издание, является одним из крупнейших в мире производителей титана, металла, используемого в самолетах и медицинских имплантатах. Четвертая продажа компании состоится осенью. По словам источников NYT, заинтересованность выразили уже семь инвесторов.
В материале издания отмечается, что украинским властям важно «не зайти так далеко» в процессе приватизации, поскольку граждане «обеспокоены тем, что продажи могут стать объектом всепроникающей коррупции». Управляющий директор киевской инвестиционной компании Dragon Capital Евгений Баранов сказал NYT, что приватизация может быть успешной, только если государство сможет предоставить гарантии и компенсации потенциальным покупателям. По данным издания, власти Украины поставило перед собой «скромную цель» продать активы на сумму около $100 млн, чтобы не отпугнуть инвесторов.
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль в апреле заявлял, что «большая приватизация» планируется во второй половине 2024 года. По его словам, в этом году планируется продать около 1 тыс. гособъектов и по итогу 2024 года пополнить бюджет Украины на 4 млрд гривен (9,6 млрд руб.). С сентября 2022 года, после подписания соответствующего закона, на Украине началась массовая приватизация. В 2023 году Фонд госимущества Украины привлек 3,5 млрд гривен при запланированных 6 млрд.