NYT: власти Украины планируют приватизировать около 20 госкомпаний

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль в апреле заявлял, что «большая приватизация» планируется во второй половине 2024 года. По его словам, в этом году планируется продать около 1 тыс. гособъектов и по итогу 2024 года пополнить бюджет Украины на 4 млрд гривен (9,6 млрд руб.). С сентября 2022 года, после подписания соответствующего закона, на Украине началась массовая приватизация. В 2023 году Фонд госимущества Украины привлек 3,5 млрд гривен при запланированных 6 млрд.