Врио губернатора Калининградской области подал документы на участие в выборах

Господин Беспрозванных уточнил, что принес документы в избирательную комиссию региона утром 12 июня. Его кандидатуру поддержали в отделении партии «Единая Россия» в Калининградской области. Врио губернатора региона отметил важность поддержки жителей субъекта.
«Занимаюсь текущими и стратегическими вопросами, чтобы сделать Калининградскую область одной из лучших в стране. Уверен, с вашей поддержкой всё получится», — написал господин Беспрозванных.
Указ о его назначении на пост врио главы Калининградской области был подписан президентом России Владимиром Путиным 15 мая. Прежде губернатором был Антон Алиханов, который занял пост министра промышленности и торговли РФ.