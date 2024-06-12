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Врио губернатора Калининградской области подал документы на участие в выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подал документы для участия в выборах главы региона, сообщил он в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Господин Беспрозванных уточнил, что принес документы в избирательную комиссию региона утром 12 июня. Его кандидатуру поддержали в отделении партии «Единая Россия» в Калининградской области. Врио губернатора региона отметил важность поддержки жителей субъекта.

«Занимаюсь текущими и стратегическими вопросами, чтобы сделать Калининградскую область одной из лучших в стране. Уверен, с вашей поддержкой всё получится», — написал господин Беспрозванных.

Указ о его назначении на пост врио главы Калининградской области был подписан президентом России Владимиром Путиным 15 мая. Прежде губернатором был Антон Алиханов, который занял пост министра промышленности и торговли РФ.