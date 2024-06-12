Узбекистан будет перевозить грузы в страны ЕС через латвийские порты

По информации Минтранса, на очередном заседании узбекско-латвийской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам обсуждались вопросы, связанные с развитием торгово-экономических отношений, увеличением объемов международных грузоперевозок.
«Сегодня значение маршрута, проходящего через порты Латвии, возрастает в расширении торговых отношений между Узбекистаном и странами ЕС. Учитывая этот аспект, на встрече обсуждались аспекты, связанные с эффективным использованием потенциала портовой инфраструктуры Латвии», — отмечается в сообщении.
На встрече стороны достигли договоренности о предоставлении форм специальных разрешений для организации перевозки грузов автомобильным транспортом через порты Латвии. Кроме того, на встрече была установлена квота взаимообменных разрешений на 2024 год.
Напомним, что также этим летом между Узбекистаном и Латвией откроется новый грузовой авиамост.