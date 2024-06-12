Глеб Никитин принял участие в церемонии поднятия флага на новом круизном теплоходе-колеснике «Аурум»

Трехпалубный круизный теплоход-колесник «Аурум» стал вторым судном проекта ПКС-180 в нижегородском круизном флоте. Судно будет курсировать по маршруту «Московской кругосветки», его экскурсионная программа позволит туристам посетить все города Золотого кольца.
«Нижний Новгород можно назвать столицей круизного туризма и флота — более 40 круизных судов базируется именно в Нижегородской области. Новые суда — это уверенность в том, что наша Волга живет. Каждое новое судно — это огромный вклад в развитие круизного туризма. Большой популярностью сегодня пользуется и туризм на скоростных речных судах как внутри Нижегородской области, так и в близлежащие регионы — Чувашию, Марий Эл. Продлеваем маршруты до Ульяновска и Казани. “Дотянемся” в перспективе и до Рыбинска, и до Астрахани. Хочу поздравить всех, а также экипаж судна, пожелать семь футов под килем, довольных пассажиров и хорошей навигации».
Губернатор отметил, что Нижегородская область входит в туристическую макротерриторию «Большая Волга», объединяющую 13 субъектов России — от Московской области до Астраханской. Всего в регионе представлено семь круизных центров, семь круизных операторов и более 40 круизных теплоходов и судов разного формата и класса.
По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, модернизация пассажирского флота — один из ярких примеров эффективного государственно-частного партнерства в рамках отечественного пассажирского судостроения.
«Правительство региона проводит совместную работу с круизными операторами. Вместе мы модернизируем существующий пассажирский флот, создаем новые комфортные суда. Это позволяет нам совершенствовать туристическую инфраструктуру региона, что определено целями и задачами национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, — сказал он.
Как отметил генеральный директор компании «ГАМА» Дмитрий Галкин, возрождение речного маршрута «Московской кругосветки» — это возвращение к истории.
«Сегодня мы поднимаем флаг на втором теплоходе-колеснике. В прошлом году спустя 40 лет мы возродили исторический маршрут “Московской кругосветки”, который связывает Нижний Новгород и Москву. Он пользуется большой популярностью. Туристы со всей России приезжают к нам, чтобы отправиться в круиз. Мы надеемся, что это только начало возрождения и появления теплоходов-колесников в нижегородском круизном флоте», — сказал он.
Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».