Глеб Никитин принял участие в церемонии поднятия флага на новом круизном теплоходе-колеснике «Аурум»

«Нижний Новгород можно назвать столицей круизного туризма и флота — более 40 круизных судов базируется именно в Нижегородской области. Новые суда — это уверенность в том, что наша Волга живет. Каждое новое судно — это огромный вклад в развитие круизного туризма. Большой популярностью сегодня пользуется и туризм на скоростных речных судах как внутри Нижегородской области, так и в близлежащие регионы — Чувашию, Марий Эл. Продлеваем маршруты до Ульяновска и Казани. “Дотянемся” в перспективе и до Рыбинска, и до Астрахани. Хочу поздравить всех, а также экипаж судна, пожелать семь футов под килем, довольных пассажиров и хорошей навигации».