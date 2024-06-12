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США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Санкции введены в отношении Национального клирингового центра, Московской биржи, страховой компании «СОГАЗ», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест». Среди физлиц ограничения распространены на заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона 2020 года Никиты Нагорного, главу автономии Гагаузия Евгении Гуцул.

Источник: Reuters

В рамках одного из самых масштабных за последнее время расширений санкционного списка под ограничения попали более 200 финансовых, промышленных и оборонных организаций. Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа и Национальный Клиринговый Центр. В американский черный список также внесены «Газпром инвест», АО «СОГАЗ», АО «РуcГазДобыча», ООО «Арктик СПГ 1» и ООО «Арктик СПГ 3». ООО «Нефтяной терминал “Белокаменка”» (предоставляет услуги по перевалке нефтепродуктов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа).

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