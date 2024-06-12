США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

В рамках одного из самых масштабных за последнее время расширений санкционного списка под ограничения попали более 200 финансовых, промышленных и оборонных организаций. Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа и Национальный Клиринговый Центр. В американский черный список также внесены «Газпром инвест», АО «СОГАЗ», АО «РуcГазДобыча», ООО «Арктик СПГ 1» и ООО «Арктик СПГ 3». ООО «Нефтяной терминал “Белокаменка”» (предоставляет услуги по перевалке нефтепродуктов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа).