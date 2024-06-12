США запретили оказывать ряд услуг в сфере программного обеспечения и IT в России

Для реализации этой меры Минфин США в консультации с Госдепартаментом выпустило новое определение (E.O.) 14071, который запрещает:
предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования и проектирования;
услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием;
программного обеспечения для проектирования и производства.
Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.
«Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает сохранять разрешения на определенные операции, связанные с телекоммуникациями и Интернетом, а также гуманитарные операции», — говорится в пресс-релизе Минфина США.
«Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам», — приводятся слова главы Минфина США Джанет Йеллен в пресс-релизе.
Сегодня, 12 июня, Минфин США расширил санкционный список в отношении России, включив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Санкции ввели в отношении Национального клирингового центра, Московской биржи, страховой компании «СОГАЗ», проектов «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест». Среди физлиц ограничения распространены на заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона 2020 года Никиты Нагорного, главу автономии Гагаузия Евгении Гуцул.
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