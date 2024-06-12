США запретили оказывать ряд услуг в сфере программного обеспечения и IT в России

«Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам», — приводятся слова главы Минфина США Джанет Йеллен в пресс-релизе.