Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют.