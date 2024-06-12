Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют.
Петерсен вместе с семьей переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где поднимала вопрос дискриминации россиян на территории Германии и других стран ЕС. Кроме того, Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на президентские выборы 2024 года.
После посещения России наблюдателем на выборах фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. Более того, сейчас решается вопрос об исключении её из партии в целом.
Помимо этого, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, ссылаясь на странное поведение детей. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними детьми, поскольку она испугалась, что их могут у нее отнять.