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Покинувшая Германию уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и вынужденно покинула Германию, сообщило в среду издание Bild.

Источник: AP 2023

Как сообщает Bild, Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Сообщается, что еще не подсчитано несколько поданных по почте голосов, но, скорее всего, на результат голосования они не повлияют.

Петерсен вместе с семьей переехала в Германию в 2008 году. В качестве правозащитницы она недавно выступала на площадке ОБСЕ, где поднимала вопрос дискриминации россиян на территории Германии и других стран ЕС. Кроме того, Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на президентские выборы 2024 года.

После посещения России наблюдателем на выборах фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов. Более того, сейчас решается вопрос об исключении её из партии в целом.

Помимо этого, школьные учителя детей Петерсен обратились в социальные органы, ссылаясь на странное поведение детей. Это побудило Петерсен покинуть Германию с тремя несовершеннолетними детьми, поскольку она испугалась, что их могут у нее отнять.