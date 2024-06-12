Глава МИД Армении заявил о неверной трактовке слов Пашиняна о выходе из ОДКБ

10 июня в МИД РФ сообщили, что у Еревана остаются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян об отказе страны выплачивать взносы в организацию. Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что поддержание «финансовой дисциплины» — общая для всего мира практика, а Армения и раньше допускала задолженности по взносам в ОДКБ, но позже погашала их.