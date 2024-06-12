Столтенберг назвал победу Украины условием для ее вступления в НАТО

В частности, западные государства объявят о новых поставках военной техники, средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и т. д. , которые необходимы, чтобы Украина «победила, как суверенное независимое государство». «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться. Мы должны быть уверены, что Украина одержит победу. Это абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса», — сказал он.