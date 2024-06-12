В Госдепе заявили, что США будут внимательно следить за возможным визитом Путина в КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами возможного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
Вашингтон «внимательно следит за тем, что происходит в Пхеньяне», сказал представитель Госдепартамента. По его словам, «есть некоторые изменения в его [Пхеньяна] политике, в его политических подходах, что также тщательно изучается». «Поэтому я не буду комментировать сообщения о возможном визите. Такого визита не было уже давно, но мы видели сообщения о возможном взаимодействии президента Путина и Северной Кореи», — добавил Кэмпбелл, выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона.
Между тем он выступил с утверждением, что США «очень хорошо понимают, что Северная Корея предоставила России, и это оказало существенное влияние на поле боя». «И это предмет озабоченности, это широко обсуждалось как в ЕС, так и в НАТО», — подчеркнул Кэмпбелл, не приводя каких-либо подробностей. По его мнению, «Россия собирается предоставить что-то Северной Корее взамен».
10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль своевременно сообщит, когда глава государства соберется с визитом в КНДР или во Вьетнам. Лидер КНДР Ким Чен Ын, находясь в РФ с визитом в сентябре 2023 года, пригласил Путина посетить его страну. Российский президент принял приглашение.