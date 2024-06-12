В Госдепе заявили, что США будут внимательно следить за возможным визитом Путина в КНДР

Вашингтон «внимательно следит за тем, что происходит в Пхеньяне», сказал представитель Госдепартамента. По его словам, «есть некоторые изменения в его [Пхеньяна] политике, в его политических подходах, что также тщательно изучается». «Поэтому я не буду комментировать сообщения о возможном визите. Такого визита не было уже давно, но мы видели сообщения о возможном взаимодействии президента Путина и Северной Кореи», — добавил Кэмпбелл, выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона.