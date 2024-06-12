G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении 50 миллиардов долларов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — сообщили в среду вечером в офисе французского президента.
Отмечается, что выплата произойдет «до конца 2024 года».
Как указал источник в офисе президента, соглашение достигнуто, теперь специалисты должны будут проработать его с тем, чтобы «гарантировать, что оно соответствует закону, регламентам государственных финансов, а также финансовым возможностям одних и других».