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G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные российские активы, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Источник: Reuters

«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении 50 миллиардов долларов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — сообщили в среду вечером в офисе французского президента.

Отмечается, что выплата произойдет «до конца 2024 года».

Как указал источник в офисе президента, соглашение достигнуто, теперь специалисты должны будут проработать его с тем, чтобы «гарантировать, что оно соответствует закону, регламентам государственных финансов, а также финансовым возможностям одних и других».

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