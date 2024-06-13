Беглов пообщался с участниками спецоперации, прибывшими в Петербург в краткосрочный отпуск

В Петропавловской крепости 12 июня губернатор Александр Беглов встретился с участниками спецоперации, которые прибыли в Петербург в краткосрочный отпуск. Вскоре они вновь вернутся в зону боевых действий, а пока выдалась возможность, они пообщались с градоначальником и обсудили ряд вопросов. По итогам встречи глава города дал несколько поручений, которые уже приняли в работу. Кроме того, он вручил одному из бойцов памятный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга».