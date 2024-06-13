Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Его принял в международном аэропорту заместитель губернатора региона Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдель Азиз, госминистр и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан и ряд других официальных лиц.
Как отметил Зеленский в своем Telegram-канале, среди прочего, стороны обсудили и подготовку к конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее, 2 июня, стало известно, что Саудовская Аравия не примет участия в конференции по Украине, которая пройдет
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке
Как отметил президент России Владимир Путин 17 мая, Москва не отказывалась от переговоров в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, указал он.
Последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.