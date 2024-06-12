Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

«Командиров подразделений ВСУ обязали согласовывать тезисы к комментариям, блогам и интервью с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ», — говорится в сообщении «Страны».
Утверждается, что нововведение касается командиров и начальников структурных подразделений ВСУ, а также военных учебных заведений.
Обращаться за утверждением тезисов намеченного выступления предписывается в Управление стратегических коммуникаций — структурное подразделение ВСУ, ответственное за организацию стратегических коммуникаций в войсках.
Как сообщают журналисты, предназначенные для обнародования от лица ВСУ материалы необходимо отправлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации.