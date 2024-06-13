Антонов: мировое большинство хочет укреплять сотрудничество с Россией

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, становление многополярности является процессом трудным, однако обретающим уверенную динамику.
«Об этом говорит тот факт, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов», — отметил дипломат.
Также Антонов заявил, что Россия ответит на навязываемую Соединёнными Штатами конфронтацию.