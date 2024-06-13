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Антонов: мировое большинство хочет укреплять сотрудничество с Россией

Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции США и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, становление многополярности является процессом трудным, однако обретающим уверенную динамику.

«Об этом говорит тот факт, что многие государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к укреплению сотрудничества с нами по самому широкому кругу вопросов», — отметил дипломат.

Также Антонов заявил, что Россия ответит на навязываемую Соединёнными Штатами конфронтацию.

дипломатия