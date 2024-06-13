Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности

Ранее в июне глава Сбербанка Герман Греф в ходе открытого диалога в Совете Федерации заявил, что России необходима национальная стратегия по кибербезопасности и отдельный федеральный орган в этой сфере. По его словам, нужно защищать все элементы киберинфраструктуры, если есть слабое звено, «вся система не имеет значения».
«Сейчас идет обсуждение создания отдельной госструктуры. Вопрос прорабатывают совместно с представителями отрасли кибербезопасности», — сообщил источник.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минцифры.
Как прокомментировал агентству генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов, эксперты в области кибербезопасности уже несколько лет обсуждают вопрос о необходимости создания такой структуры, и потребность в таких изменениях есть. На данным момент отрасль информационной безопасности регулируют ряд структур, среди которых ФСТЭК, ФСБ, Минцифры и ЦБ. «Однако при такой организации возникает пограничный эффект, когда какие-то вопросы остаются вне зоны внимания, либо, наоборот, могут вызывать определенный рассинхрон», — добавил Ляпунов.
По его мнению, выделение отдельной структуры или централизация полномочий усилит степень защищенности и киберустойчивости России. Важно, чтобы эта структура была единым центром ответственности за регулирование, противодействие, координацию, централизацию функций киберразведки, считает Ляпунов. Но, конечно, при распределении ответственности и полномочий важно учитывать позиции большого количества регуляторов, правоохранителей.
«Но и это само по себе не панацея, а только одно из всех мероприятий, которые надо делать. Помимо этого, необходимо повышать меры ответственности за инциденты и ущерб в области кибербезопасности владельцев коммуникационных систем. Законопроекты об оборотных штрафах, повышении ответственности — это правильный шаг. Точно так же можно говорить об ответственности не только бизнеса, но и органов исполнительной власти, которые являются владельцами ГИСов, должна быть закреплена ответственность как организаций, так и персональная», — добавил гендиректор «Солара».