Источник: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности

«Но и это само по себе не панацея, а только одно из всех мероприятий, которые надо делать. Помимо этого, необходимо повышать меры ответственности за инциденты и ущерб в области кибербезопасности владельцев коммуникационных систем. Законопроекты об оборотных штрафах, повышении ответственности — это правильный шаг. Точно так же можно говорить об ответственности не только бизнеса, но и органов исполнительной власти, которые являются владельцами ГИСов, должна быть закреплена ответственность как организаций, так и персональная», — добавил гендиректор «Солара».