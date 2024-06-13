ВОЗ предупредила о риске массового голода в Судане

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с порядком формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения. Противоборствующие стороны провели в 2023 году серию консультаций в Джидде.