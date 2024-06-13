ВС США заявили, что атакованное хуситами в Красном море судно недавно останавливалось в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Греческое торговое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии и атакованное хуситами из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море, в последний раз совершало остановку в России. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов атаковал в Красном море греческое судно Tutor, которое шло под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России. Удар привел к серьезному затоплению и нанес ущерб машинному отделению», — говорится в заявлении, опубликованном CENTOCM в X (ранее Twitter).
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Как утверждал Сариа, оно подверглось атаке, поскольку «владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины».