ВС США заявили, что атакованное хуситами в Красном море судно недавно останавливалось в РФ

«Беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов атаковал в Красном море греческое судно Tutor, которое шло под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России. Удар привел к серьезному затоплению и нанес ущерб машинному отделению», — говорится в заявлении, опубликованном CENTOCM в X (ранее Twitter).