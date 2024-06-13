«Коммерсант»: в Узбекистане допустили снижение потока трудовых мигрантов в РФ

Ожидается, что поток мигрантов в Россию снизится в ближайшее время.
Поток узбекских мигрантов в Россию должен сократиться в скором времени. Такое предположение сделал глава отдела агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Алишер Рузиев. По его словам, в стране сейчас наблюдается рост зарплат.
«Узбекистан переживает строительный бум и, естественно, у нас заработная плата сравнялась с некоторыми объектами в РФ. Поэтому в данной ситуации может быть тенденция оттока наших граждан в Россию».
По словам ответственного за трудовую миграцию, в данный момент рабочие на крупных строительных объектах в Узбекистане зарабатывают порядка 500−600 долларов (44,5−53,4 тысячи рублей) в месяц, что делает менее привлекательным их переезд в Россию за аналогичным доходом.
Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявлял, что в последние годы число трудовых мигрантов в РФ сократилось с 5 до 1 млн человек. В начале июня в российской Госдуме одобрили законопроект о праве выдворять незаконных мигрантов из страны.