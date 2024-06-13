«Коммерсант»: в Узбекистане допустили снижение потока трудовых мигрантов в РФ

По словам ответственного за трудовую миграцию, в данный момент рабочие на крупных строительных объектах в Узбекистане зарабатывают порядка 500−600 долларов (44,5−53,4 тысячи рублей) в месяц, что делает менее привлекательным их переезд в Россию за аналогичным доходом.