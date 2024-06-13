Первый вице-губернатор Хабаровского края покинул свой пост

Первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин написал в своем Телеграм-канале, что покидает свой пост, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Моя работа в правительстве Хабаровского края завершена. Желаю временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину и его команде успехов и побед в развитии региона! А жителям Хабаровского края — крепкого здоровья, любви и благополучия, — написал Александр Никитин. Под его кураторством в Хабаровске открылся филиал государственного Фонда «Защитники Отечества» и введено более 20 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей; доступ к интернету получили 32,5 тыс человек, проживающих в 77 отдаленных поселках; Хабаровский край вошел в топ-5 регионов страны по темпам прироста турпотока, в 2023 году туристы совершили 1,26 млн поездок в регион.
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В сезоне 2022/2023 Александр Никитин был президентом хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», тогда хабаровская команда завоевала все главные трофеи русского хоккея: Кубок России, Суперкубок России, заняла первое место в регулярном Чемпионате и стала чемпионом России.
Кроме того, в сезоне 2023/2024 он возглавлял хоккейный клуб «Амур». Тогда хабаровчане впервые за шесть лет вышли в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Посещаемость домашних матчей команды выросла со 166 тысяч до 224 тысяч болельщиков.
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