Первый вице-губернатор Хабаровского края покинул свой пост

— Моя работа в правительстве Хабаровского края завершена. Желаю временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину и его команде успехов и побед в развитии региона! А жителям Хабаровского края — крепкого здоровья, любви и благополучия, — написал Александр Никитин. Под его кураторством в Хабаровске открылся филиал государственного Фонда «Защитники Отечества» и введено более 20 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей; доступ к интернету получили 32,5 тыс человек, проживающих в 77 отдаленных поселках; Хабаровский край вошел в топ-5 регионов страны по темпам прироста турпотока, в 2023 году туристы совершили 1,26 млн поездок в регион.