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Возвращение в Россию не помешало уроженке Омска выиграть выборы в Германии

В среду, 12 июня 2024 года, РИА Новости со ссылкой на немецкое издание «Бильд» сообщило о победе на выборах в парламент города Гамбурга уроженки Омска Ольги Петерсен.

Источник: AP 2023

Отдельно отмечается, что достаточную для получения нового мандата поддержку, порядка 3,46 тысячи голосов, она получила после своего возвращения из Германии в Россию, о котором стало известно чуть ранее.

По данным издания, Ольга Петерсен с семьей проживала в Германии с 2008 года (по сведениям других источников — с 1998 года). В 2020-м году она вошла в состав парламента Гамбурга, представляя партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала членом земельного совета. Однако ее возвращению в Россию, по информации СМИ, предшествовало исключение из парламентской фракции «родной» партии, а также обсуждение вопроса о дальнейшем исключении уроженки Омска из АдГ.