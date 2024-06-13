Возвращение в Россию не помешало уроженке Омска выиграть выборы в Германии

По данным издания, Ольга Петерсен с семьей проживала в Германии с 2008 года (по сведениям других источников — с 1998 года). В 2020-м году она вошла в состав парламента Гамбурга, представляя партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала членом земельного совета. Однако ее возвращению в Россию, по информации СМИ, предшествовало исключение из парламентской фракции «родной» партии, а также обсуждение вопроса о дальнейшем исключении уроженки Омска из АдГ.