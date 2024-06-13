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В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Новиньковым

Об этом сообщили в администрации Березниковского округа.

Источник: Администрация Березников

Прощание с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Новиньковым состоится в Прикамье.

Об этом сообщили в администрации Березников.

«Церемония прощания с бойцом пройдёт 13 июня в Культурно-деловом центре (улица Льва Толстого, 50). Начало панихиды в 10:00», — рассказали в администрации округа.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае простились с погибшим в зоне спецоперации гвардии сержантом Николаем Каменских. Он жил в Оханском округе, 20 лет был механизатором. На СВО его назначили командиром мотострелкового отделения.