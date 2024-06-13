В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Новиньковым

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае простились с погибшим в зоне спецоперации гвардии сержантом Николаем Каменских. Он жил в Оханском округе, 20 лет был механизатором. На СВО его назначили командиром мотострелкового отделения.