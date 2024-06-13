Турчак подал документы в избирком на выдвижение на пост главы Республики Алтай

ТАСС, 13 июня. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Документы на выдвижение в избирком сданы. Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой “Единой России” проведу ее в полях, общаясь с людьми», — написал он.
Как сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, Турчак стал первым кандидатом, выдвинутым на должность главы Республики Алтай.
Турчак, занимавший ранее пост вице-спикера Совета Федерации, был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 4 июня по указу президента. За несколько часов до его назначения бывший глава региона Олег Хорохордин заявил, что покидает пост руководителя республики. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник представил Турчака как врио главы политическим кругам и общественности региона.