Турчак подал документы в избирком на выдвижение на пост главы Республики Алтай

Турчак, занимавший ранее пост вице-спикера Совета Федерации, был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 4 июня по указу президента. За несколько часов до его назначения бывший глава региона Олег Хорохордин заявил, что покидает пост руководителя республики. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в понедельник представил Турчака как врио главы политическим кругам и общественности региона.