О подготовке встречи Путина и Эрдогана в Астане рассказал источник

«У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров “Большой семёрки” в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность», — сказал собеседник агентства.