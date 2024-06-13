О подготовке встречи Путина и Эрдогана в Астане рассказал источник

АСТАНА, 13 июня — Sputnik. Конкретная дата и повестка планируемых в Астане переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может появиться в ближайшее время — дипломатические каналы проведут соответствующую работу, сообщает РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
«У господина президента (Эрдогана) очень насыщенный график. Сегодня (в среду) он вылетит в Испанию, затем примет участие во встрече лидеров “Большой семёрки” в Италии. График визитов насыщенный. Думаю, в ближайшее время появится конкретика по дате и повестке переговоров лидеров Турции и России, соответствующую работу проведут по дипломатическим каналам. Мы своевременно проинформируем СМИ и общественность», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 11 июня в СМИ появилась информация, что Путин и Эрдоган встретятся в столице Казахстана на саммите ШОС