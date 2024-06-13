Дмитрию Демешину теперь можно написать в любую социальную сеть

С самого начала своей работы в должности временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обозначил, что решающее значение для него имеет мнение жителей. Он стал выстраивать диалог с населением региона и делает это как в ходе рабочих поездок, так и в социальных сетях. Например, он стал первым руководителем территории, который открыл комментарии в своем Телешграм-канале. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дмитрий Демешин уверен: проблемы края необходимо решать, а не объяснять, почему это невозможно сделать. Теперь любой житель региона может рассказать о проблеме исполняющему обязанности губернатора, и каждое такое обращение будет обязательно рассмотрено и принято в работу. Об этом глава региона сказал на недавнем заседании президиума правительства Хабаровского края.
«Я неоднократно говорил, что работать в интересах жителей Хабаровского края — наша главная задача. Недовольства и предложения, которые высказывают люди, должны стать ориентиром для правительства Хабаровского края», — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Уверен, обращений и обратной связи от людей будет больше. Но качество решений проблем жителей Хабаровского края должно только повышаться», — подытожил Дмитрий Демешин.
Теперь о своей проблеме можно написать в комментариях к публикациям главы региона в Телеграм, Вконтакте и Одноклассниках.
Напомним, ранее Дмитрий Демешин раскритиковал социальный блок регионального правительства за ненадлежащую организацию работы с пациентами в медучреждениях. В ходе одного из объездов врио губернатора попытался записаться к специалисту в поликлинике больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого, однако не смог этого сделать по целому ряду причин. Он дал краевому минздраву два месяца, чтобы наладить качественную работу этого сервиса по всему региону.