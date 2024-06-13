Дмитрию Демешину теперь можно написать в любую социальную сеть

С самого начала своей работы в должности временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин обозначил, что решающее значение для него имеет мнение жителей. Он стал выстраивать диалог с населением региона и делает это как в ходе рабочих поездок, так и в социальных сетях. Например, он стал первым руководителем территории, который открыл комментарии в своем Телешграм-канале. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".