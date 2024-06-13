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Власти Хабаровского края будут быстрее реагировать на обращения жителей региона

Врио губернатора Дмитрий Демешин открыл комментарии в социальных сетях.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил, что открывает комментарии в своем Телеграм-канале. Теперь хабаровчане и жители районов могут задать вопросы напрямую главе региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Я неоднократно говорил, что работать в интересах жителей Хабаровского края — наша главная задача. Недовольства и предложения, которые высказывают люди, должны стать ориентиром для правительства, — написал Дмитрий Демешин в своем Телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что одной из причин стала недостаточно эффективная работа чиновников с обращениями граждан. Избежать формального подхода к решению проблем людей поможет новый формат работы.

Дмитрий Демешин принимает личные сообщения во всех соцсетях:

ВКонтакте https://vk.com/demeshin27.

Одноклассниках https://ok.ru/profile/592413015273.

Телеграм https://t.me/demeshin27.

— Уверен, обращений и обратной связи от людей будет больше. Но качество решений проблем жителей Хабаровского края должно только повышаться, — подчеркнул глава региона.