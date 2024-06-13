Власти Хабаровского края будут быстрее реагировать на обращения жителей региона

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил, что открывает комментарии в своем Телеграм-канале. Теперь хабаровчане и жители районов могут задать вопросы напрямую главе региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я неоднократно говорил, что работать в интересах жителей Хабаровского края — наша главная задача. Недовольства и предложения, которые высказывают люди, должны стать ориентиром для правительства, — написал Дмитрий Демешин в своем Телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что одной из причин стала недостаточно эффективная работа чиновников с обращениями граждан. Избежать формального подхода к решению проблем людей поможет новый формат работы.
Дмитрий Демешин принимает личные сообщения во всех соцсетях:
ВКонтакте https://vk.com/demeshin27.
Одноклассниках https://ok.ru/profile/592413015273.
Телеграм https://t.me/demeshin27.
— Уверен, обращений и обратной связи от людей будет больше. Но качество решений проблем жителей Хабаровского края должно только повышаться, — подчеркнул глава региона.